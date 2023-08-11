Два нелегальных игровых клуба накрыли правоохранительные органы в Уфе

Злоумышленники организовали два игровых клуба в микрорайонах Затон и Черниковка в арендуемых нежилых помещениях Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе обнаружена сеть нелегальных игровых клубов. Противозаконные заведения были найдены в микрорайонах Затон и Черниковка в арендуемых нежилых помещениях. Об этом сообщают пресс-службы МВД по РБ и СУ СКР по Башкирии.

- Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело по статьям «незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой» и «нарушение авторских и смежных прав», - сообщили в республиканском ведомстве.

По информации правоохранителей, организовал подпольную сеть казино 39-летний уфимец. На помощь он позвал четверых мужчин и трех женщин. В их обязанности входили охрана клубов, а также их администрирование.

По предварительным данным, в результате деятельности клубов нанес ущерб в 8 млн рублей.

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