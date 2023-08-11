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НовостиПроисшествия11 августа 2023 9:00

В Уфе пассажирский автобус сбил 63-летнего мужчину

В Уфе под колеса автобуса попал 63-летний мужчина
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе утром 11 августа произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе утром 11 августа произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Фото: ГИБДД по РБ

В Сипайлово под колесами пассажирского автобуса оказался 63-летний мужчина. Об этом рассказали в ГИБДД по Башкирии.

По информации ведомства, ДТП было зафиксировано на улице Академика Королёва. 38-летний водитель «НефАЗ» при совершении поворота на улицу Юрия Гагарина допустил наезд на пешехода. Известно, что мужчина переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавший пешеход получил ушибы и отказался от медицинской помощти. Находившиеся в салоне автобуса пять человек не пострадали.

По факту случившегося начато разбирательство.

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