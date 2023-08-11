Более 21 тыс. рублей стоит собрать первоклассника в школу в Уфе

Скоро закончатся каникулы, снова начнется учеба, а еще нужно подготовить чадо к школьным занятиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собрать первоклассника в школу в Уфе будет стоить более 21 тыс. рублей. К такому выводу пришел корреспондент «КП-Уфа», который прошелся по школьным базарам и сравнил цены на все необходимое для учебы: от ластика до ранца.

Так, чтобы одеть девочку-первоклассницу, купить ей канцелярию и ранец, родителям придется выложить почти 26 тысяч рублей. Однако не стоит так пугаться: такая сумма получается, если не экономить, не искать скидки и покупать только качественные вещи.

Собрать первоклассника стоит чуть дешевле: 21800 рублей уйдет на одежду, обувь, сумку и канцелярию.

Добавим, что судя по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД» средняя стоимость школьного набора по России в этом году подорожал на 7% и составляет 13,4 тыс. рублей.

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