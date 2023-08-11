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НовостиОбщество11 августа 2023 8:00

«Уфаоргсинтез» реконструирует устаревшие очистные сооружения за 1,6 млрд рублей

«Уфаоргсинтез» вложит в реконструкцию очистных сооружений 1,6 млрд рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Проекту присвоен статус приоритетного. Компании предоставят налоговые льготы. Фото: pexels.com

Проекту присвоен статус приоритетного. Компании предоставят налоговые льготы. Фото: pexels.com

Устаревшие очистные сооружения за 1,6 млрд рублей намерена реконструировать ПАО «Уфаоргсинтез». Об этом стало известно в ходе «Инвестиционного часа». По словам исполняющего обязанности генерального директора компании Николая Каширина, первый этап проекта уже реализован.

Уточняется, что предприятие начнет работать в 2025 году. Его запуск позволит создать 23 рабочих места.

Реконструкция очистных сооружений - приоритетный проект в Башкирии. Власти представят компании налоговые льготы.

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