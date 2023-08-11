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НовостиОбщество11 августа 2023 7:30

Более 700 млн рублей вложат в ремонт молочной фермы в Башкирии

Оренбургское ООО «А7 Менеджмент» планирует вложить в реконструкцию молочно-товарной фермы «Культабан» в Баймакском районе 739 млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В реконструкцию фермы в Башкирии вложат 739 млн рублей

В реконструкцию фермы в Башкирии вложат 739 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии намерены отремонтировать молочно-товарную ферму «Культабан» в Баймакском районе. На эти цели Оренбургское ООО «А7 Менеджмент» готова потратить 739 млн рублей. Об этом стало известно в ходе «Инвестиционного часа» в правительстве республики.

На сотни миллионов рублей компания закупит новое оборудование и племенной скот.

— Планируется, что к 2027 году поголовье фермы достигнет 2 тыс. коров, а производство молока — 11,5 тыс. в год, — рассказал директор и владелец компании Алексей Комаровских.

Известно, что инвестору власти Башкирии возместят часть затрат.

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