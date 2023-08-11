В Уфе потерявший управлением над авто 38-летний мужчина врезался в ограждение

В Уфе водитель «Лады» сломал плечо, наехав на дорожное ограждение. Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе произошло ДТП с участием «Лады Ларгус». Водитель отечественного авто почувствовал себя плохо за рулем и влетел в забор. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

По информации ведомства, авария произошла на проспекте Дружбы народов. Из-за ухудшения самочувствия уфимец потерял управление над машиной и врезался в металлическое ограждение. В результате мужчина получил перелом плеча.

— По факту ДТП начато разбирательство, — сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

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