В Уфе хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Динамо» устроили драку во время матча

Команда Уфы уступила москвичам в игре, но так просто сдаваться не собиралась. Скриншот: KHL Prime

В Уфе состоялся хоккейный матч между «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо», который завершился со счетом 2:4. Игра запомнилась болельщикам не только яркими моментами, но и дракой, которую устроили спортсмены.

Во время игры 20-летний Александр Комаров повалил на лед капитана «Динамо» Андрея Миронова, а через некоторое время Алексей Василевский стал драться с Седриком Пакеттом. Все это происходило под крики заведенных болельщиков. Причиной конфликта спортсменов стали обвинения Комарова в ударе в колено Никите Гусеву.

В следующий раз хоккеисты клуба «Салават Юлаев» будут играть с «Металлургом». Встреча пройдет уже сегодня, 11 августа, в 19:00.

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