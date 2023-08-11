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НовостиПроисшествия11 августа 2023 5:59

В Башкирии экстренно госпитализировали пытавшегося потушить баню мужчину

В Башкирии 47-летний мужчина получил серьезные ожоги после попытки потушить баню
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Сельская баня сгорела дотла. Фото: МЧС по РБ

Сельская баня сгорела дотла. Фото: МЧС по РБ

В ожоговый центр ГКБ №18 экстренно госпитализировали жителя деревни Петряево Чишминского района. Мужчину доставили в медучреждение с сильными ожогами, которые он получил при по пытке потушить загоревшуюся баню.

Как сообщает МЧС по РБ, огонь вспыхнул накануне, 10 августа, вечером на улице Подгорная. Пожар самостоятельно хотел потушить хозяин постройки, однако получил тяжелые травмы: 30% ожога тела, 10% из которых - внутренние.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливается. Работает дознаватель МЧС России.

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