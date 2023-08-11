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НовостиОбщество11 августа 2023 5:30

В Башкирии температура воздуха опустится до +3 градусов

Заморозки ожидаются в восточных регионах Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии похолодает до +3 градусов

В Башкирии похолодает до +3 градусов

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Башкирии столбик термометра опустится до +3 градусов. Об этом сообщили республиканские синоптики. По их словам, ночное похолодание ожидается на востоке региона 12 августа.

- Температура воздуха ночью +8…+13°, по востоку до +3°, днем +22…+27°, - говорится в прогнозе метеорологов.

В субботу жителей Башкирии сухая и солнечная погода. Ветер будет умеренный, северо-восточный. Осадков в ближайшие дни не ожидается, заключили синоптики.

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