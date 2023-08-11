Шансов выжить не было: на трассе в Башкирии из искореженной БМВ вытащили труп 31-летней женщины

Водитель БМВ в 2021 году была лишена водительских прав за нетрезвое вождение. Фото: ГИБДД по РБ

В Аургазинском районе Башкирии произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД республики, его устроила 31-летняя женщина без прав за рулем БМВ.

Трагедия случилась на на 82 км автодороги Уфа-Оренбург. Водитель немецкого авто врезалась в попутную «Ладу Весту», а затем столкнулась с грузовиком «Скания». От полученных травм женщина погибла мгновенно. Судя по фотографиям, шансов выжить у жительницы Уфимского района не было: авто превратилось в груду смятого металла.

Известно, что водитель БМВ в 2021 году была лишена водительских прав за нетрезвое вождение.

Машина превратилась в груду металлолома. Фото: ГИБДД по РБ

- По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз, - заключили в ГИБДД.

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