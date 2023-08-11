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НовостиОбщество11 августа 2023 4:35

В МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности на юго-востоке Башкирии

В этих районах сохраняется жаркая и ветреная погода без осадков
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
При жаркой и ветреной погоде высокий риск возгорания сухой травы и лесов

При жаркой и ветреной погоде высокий риск возгорания сухой травы и лесов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В МЧС предупредили о риске чрезвычайной пожароопасности, который сохраняется в юго-восточных районах Башкирии. Все дело в жаркой и ветреной погоде без единого намека на дождь – при таких обстоятельствах любой непотушенный окурок, брошенный на сухую траву, может стать причиной крупного ландшафтного или лесного пожара.

В целом, по прогнозу Башгидрометцентра 11 августа в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами пройдут кратковременные слабые дожди. Скорость северо-восточного ветра ночью составит 3-8 метров в секунду, днем же усилится до 9-14 метров в секунду. Средняя температура воздуха будет вполне соответствовать августу – ночью столбики термометров покажут +10; +15 градусов (в горных районах и вовсе опустятся до +5), днем же воздух прогреется до +21; 26 градусов.

– На отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман, видимость составит всего 500-1000 метров, - отмечают синоптики.

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