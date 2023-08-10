На Демском шоссе в Уфе мотоциклист попал под колеса погрузчика

На месте работают дорожные полицейские. Фото: региональная Госавтоинспекция

В Уфе мотоциклист оказался на больничной койке после столкновения с погрузчиком. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло около 5 вечера 10 августа на Демском шоссе. Там 63-летний водитель фронтового погрузчика «Амкодор» при перестроении сбил мотоцикл «Центурион», ехавший в попутном направлении. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

– На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе ведомства.

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