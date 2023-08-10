В Уфе толпа мужчин учинила разборки с вилами, лопатами и ножами

Полицейским пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы успокоить дебоширов. Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе полицейские задержали толпу мужчин, устроивших разборки с ножами, вилами и лопатами. Как сообщает издание UFA1, все произошло днем 10 августа на улице Зои Космодемьянской. Там толпа разъяренных мужчин собралась возле дома местной жительницы и пыталась выяснить с ней и между друг другом, перемежая диалоги отборной бранью. Соседи вызвали полицию – прибывшие сотрудники правоохранительных органов попытались утихомирить дебоширов, но все бесполезно. Лишь только несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия успокоили скандалистов.

— Зачинщиков конфликта доставили в отдел полиции № 9, где на них были составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство», — рассказали изданию в пресс-службе МВД по Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.