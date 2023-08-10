Добровольческий полк из Башкирии завершает боевое слаживание в Самарской области

Радий Хабиров прибыл в Самарскую область, чтобы навестить добровольцев перед отправкой в зону СВО. Фото: vk.com/radiyhabirov

Добровольческий полк «Башкортостан» завершает боевое слаживание и готовится к отправке в зону СВО. Об этом рассказал Радий Хабиров у себя на странице в социальных сетях. В настоящий момент глава Башкирии находится в Самарской области, где навестил бойцов и пожелал им поскорее вернуться домой.

По словам Хабирова, за время боевого слаживания (полк прибыл в Самарскую область в конце июня – Ред.) добровольцы прошли тактическую подготовку, освоили навыки управления, познакомились и «почувствовали плечо товарища». В свою очередь и Башкирия сделала все возможное, чтобы обеспечить полк необходимой техникой – в дальнейшем ребят обязательно будут навещать на передовой, а их семьям оказывать всю необходимую помощь.

– От имени всей республики благодарю всех наших бойцов – тех, кто уже встал на защиту Отечества, и тех, кому только предстоит отправиться за ленточку. Гордимся каждым – и очень ждём всех домой, живыми, здоровыми, невредимыми, - обратился к добровольцам Радий Хабиров.