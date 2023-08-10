«Мы остались без денег»: Гульназ Асаева рассказала, как пережила пандемию

фото: соцсети Гульназ Асаевой

Башкирская певица Гульназ Асаева рассказала, с какими сложностями она столкнулась в расцвет пандемии коронавируса. По словам девушки, тогда она со своим мужем Вильданом буквально «остались без денег»

– 2019 год. Я даю концерты, все нормально, деньги, команда есть. Мы уже начинаем готовиться к следующему сезону – и тут начинается пандемия. Концертные площадки закрывают, нам звонят и говорят, пока что вот так вот, и никаких сроков не говорят. Мы тогда уже с Вильданом встречались. Лежим тупо и не знаем, что делать, – рассказала артистка.

Она отметила, что финансовую стабильность ей помогли обеспечить соцсети и сопутствующие бизнес-проекты. По словам Асаевой, уже в 2020 году они с супругом «трансформировались полностью, развивали свое мышление и росли». Раньше, как признается певица, они думали только о заработке с концертной деятельности, не заботясь о финансовой подушке безопасности, – однако пандемия все поменяла.

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