Пропавшего в деревне под Уфой 32-летнего мужчину нашли мертвым

В Башкирии завершились поиски 32-летнего мужчины из деревни Юматово. Фото: «Лиза Алерт РБ»

В Башкирии завершены поиски 32-летнего жителя деревни Юматово. Мужчина исчез 7 августа и не вернулся. О начале поисковых работ сообщали волонтеры «Лиза Алерт РБ».

Накануне, 10 августа, стало известно, что молодого человека нашли мертвым.

По факту гибели сельчанина организована проверка. Следователям предстоит установить обстоятельства и причины смерти мужчины. Местные жители говорят, что по предварительным данным он утонул во время купания в реке Дема.

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