Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2023 3:23

Пропавшего в деревне под Уфой 32-летнего мужчину нашли мертвым

В Башкирии пропавший без вести мужчина из деревни Юматово найден погибшим
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии завершились поиски 32-летнего мужчины из деревни Юматово. Фото: «Лиза Алерт РБ»

В Башкирии завершились поиски 32-летнего мужчины из деревни Юматово. Фото: «Лиза Алерт РБ»

В Башкирии завершены поиски 32-летнего жителя деревни Юматово. Мужчина исчез 7 августа и не вернулся. О начале поисковых работ сообщали волонтеры «Лиза Алерт РБ».

Накануне, 10 августа, стало известно, что молодого человека нашли мертвым.

По факту гибели сельчанина организована проверка. Следователям предстоит установить обстоятельства и причины смерти мужчины. Местные жители говорят, что по предварительным данным он утонул во время купания в реке Дема.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.