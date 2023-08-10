Тела нашли родственники: житель Башкирии застрелил свою молодую сожительницу и свел счеты с жизнью

Родственники потерпевшей, вскрыв запертую изнутри дверь, обнаружили тела на следующий день и вызвали правоохранителей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Стерлитамаке 55-летний мужчина расправился со своей сожительницей, а затем свел счеты с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.

По версии следствия, 7 августа возлюбленные сильно поругались из-за ревности мужчины. Конфликт быстро перерос в трагедию: житель Башкирии схватился за ружье и выстрелил из него прямо в 30-летнюю женщину. От тяжелой травмы несчастная погибла мгновенно. Осознав, что натворил, мужчина наложил на себя руки. Их тела позже нашли родственники убитой, которые вскрыли запертую изнутри дверь.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

— Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, — проинформировали в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.