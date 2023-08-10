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НовостиОбщество10 августа 2023 13:00

Превышение вредных химических веществ в воздухе зафиксировано в Уфе

В столице Башкирии зафиксированы воздушные выбросы вредных химических веществ
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе зафиксированы воздушные выбросы вредных химических веществ

В Уфе зафиксированы воздушные выбросы вредных химических веществ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе отмечено превышение вредных веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные с двух пунктов города.

Так, в 13 и 19 часов 9 августа на расположенном в районе ГДК автоматическом контрольном пункте №5 зафиксированы превышения по формальдегиду на уровне 1,3 предельно допустимой концентрации. Формальдегид, по словам специалистов, в первую очередь поражает слизистые человека.

Также в 7 часов 10 августа на расположенном на улице Свободы пункте №2 концентрация хлорида водорода составила 1,7 ПДК.

Остальные показатели остаются в норме.

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