Спасенную из реки Белой школьницу санавиацией доставили в больницу Уфы

В Благовещенске на реке Белой вечером 8 августа очевидцы спасли ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфу санавиацией привезли пострадавшую во время купания в Белой 9-летнюю девочку из Благовещенска. Школьница едва не утонула 8 августа. На помощь погибавшему ребенку пришли неравнодушные жители республики.

В тяжелом состоянии школьницу доставили в реанимацию городской больницы, однако было принято решение продолжить лечение в Уфе. Как сообщили в региональном минздраве, состояние девочки улучшилось.

- Состояние пациентки оценивается как средней тяжести, стабильна. На 10 августа проведено необходимое обследование в полном объеме. Лечение пострадавшая получает, - заявили в ведомстве.

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