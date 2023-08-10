Второй батальон имени Салавата Юлаева для участия в СВО сформируют в Башкирии

В Башкирии добровольцев призывают во второй батальон имени Салавата Юлаева. Фото: пресс-служба главы РБ

В Башкирии создадут второй батальон имени Салавата Юлаева для участия в СВО. Об этом сообщил советник главы региона по взаимодействию с войсками Национальной гвардии РФ Артур Юмагужин. Ранее, по его же инициативе, был сформирован первый батальон имени национального героя.

Как заявил Юмагужин, в штаб поступают многочисленные звонки от жителей Башкирии, желающих стать добровольцами, с просьбой зачислить их на службу. Если ранее было невозможно дать положительный ответ добровольцам из-за ограниченного штатного расписания, то сейчас получено разрешение о создании нового батальона.

Второй батальон имени Салавата Юлаева, как и первый, будет действовать в структуре войск Национальной гвардии.

К желающим отправиться в зону СВО смягчили требования: теперь контракт смогут подписать мужчины в возрасте до 55 лет в хорошей физической форме.

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