В Башкирии осудят погубившего в аварии пассажирку 48-летнего мужчину

Авария произошла 14 июня текущего года на шестом километре автодороги Белорецк — Учалы — Миасс. Фото: МВД по РБ

В Башкирии завершено расследование смертельной аварии с участием «Опель Астра» и грузового фургона «Фольксваген Транспортёр». Жуткое ДТП, унесшее жизнь человека, произошло 14 июня 2023 года на шестом километре автодороги Белорецк — Учалы — Миасс.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, 48-летний мужчина фургона нарушил целый ряд правил дорожного движения. Установлено, что водитель хотел обогнать немецкую легковушку, однако не убедился в безопасности маневра и врезался в нее. В результате аварии погибла 44-летняя женщина, находившаяся в салоне «Фольксваген Транспортёр».

По факту ДТП было заведено уголовное дело. Санкция по вышеуказанной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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