Более 14,6 тысяч детей родились в Башкирии за первые пять месяцев 2023 года

Более трети новорожденных — 5175, это первые дети у матери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за первые пять месяцев 2023 года на свет появились 14 648 детей. Об этом рассказали в Башстате. По информации аналитиков, за аналогичный период прошлого года в январе-мае родилось на 373 ребенка больше. Спад составил 2,5%.

Отмечается, что треть — 5 175 детей - первенцы у своих мам. Вторыми в семье стали 4 794 ребенка, третьими — 3157 малышей, четвёртыми — 1002, пятыми и далее — 512 детей.

Известно, что первое полугодие унесло жизни 74 младенцев до года. В возрасте до четырёх лет умерли 95 детей (51 мальчик и 44 девочки), до 17 лет — 140 подростков (75 мальчиков и 62 девочек).

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