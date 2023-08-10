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НовостиОбщество10 августа 2023 10:00

Глава Башкирии нашел адвоката угрожавшему взорвать в Уфе гранату военному

Бойцу, который угрожал гранатой в Уфе, адвоката предоставил Хабиров
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА

Угрожавшему взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе 39-летнему мужчине предоставили адвоката. Защитника ему лично нашел глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщает издание «АиФ-Уфа» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что мужчину обвиняют в дезертирстве. По версии следствия, он опоздал в военную часть на три дня. Во время поездки на медицинскую экспертизу, ему удалось сбежать. Заблокировав движение на шоссе, угрожая взорвать гранату, он потребовал переговоров с Хабировым. Глава региона во время разговора с дезертиром обещал помочь ему с юристом.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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