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НовостиОбщество10 августа 2023 9:30

В Башкирии 12 августа ожидается один из самых ярких звездопадов года

Жители Башкирии смогут увидеть один из самых ярких звездопадов года
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Ежегодно с 17 июля по 24 августа наблюдается самый известный метеорный поток — Персеиды. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ежегодно с 17 июля по 24 августа наблюдается самый известный метеорный поток — Персеиды. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Башкирии 12 августа ожидается самый яркий звездопад в этом году. Об этом рассказали в уфимском планетарии. Астроному уточнили, что ежегодно с 17 июля по 24 августа наблюдается самый известный метеорный поток — Персеиды. Именно в субботу он достигнет своего пика.

Наблюдать звездопад можно будет невооруженным глазом: лишь бы не было облачно, говорят в планетарии. По словам ученых, количество «падающих звезд» 12 августа вырастет до 100 в час! Обычно их количество не больше 10.

Наблюдать Персеиды можно всю ночь, обещают в планетарии.

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