Жителей Башкирии предупредили о плановом процессе выжигания попутного газа

Без паники! Грядет плановый процесс выжигания попутного газа. Фото: МЧС РБ

В Башкирии продолжается ремонт магистрального этиленопровода «Нижнекамск- Уфа-Стерлитамак-Салават». В связи с этим жителей нескольких районов республики предупреждают о запланированном процессе выжигания попутного газа. Он запланирован в Уфе, Ишимбае, а также в Уфимском, Кушнаренковском, Чекмагушевском и Стерлитамакском районах.

В МЧС Башкирии обратились к жителям республики с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

- Горение контролируемое. Угрозы для населения нет. Просьба, не волноваться, - заявили в ведомстве.

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