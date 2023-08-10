В Башкирии 53-летнего главу сельсовета обвиняют в продаже рельсов

В 2021 году Шамилю Ахметову было вверены металлические рельсы длиной 14 метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии главу Нигматуллинского сельсовета Шамиля Ахметова обвиняют в присвоении муниципального имущества с использованием служебного положения. 53-летний мужчина, по версии следствия, продал железнодорожные рельсы. Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Как следует из материалов дела, в 2021 году глава сельсовета сдал в металлолом 14-метровые рельсы. За это он получил 20 тысяч рублей.

Прокуратура района внесла в совет поселения представление для решения вопроса об отставке главы и досрочного прекращения его полномочий.

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