В Башкирии медведь напугал группу туристов

Фото: Павел КЛОКОВ

В Белорецком районе Башкирии туристы наткнулись на дикого медведя. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

По информации ведомства, животное встретилось туристам у водопада «Слезы Айгуль» около деревни Айгир. К счастью, все обошлось: ошарашенные жители Башкирии смогли убежать от медведя.

Госкомитет РБ по ЧС напоминает, что при встрече с дикими животными их нельзя пугать, сильно шуметь и смотреть им в глаза. Поворачиваться к ним спиной и убегать тоже под запретом.

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