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НовостиОбщество10 августа 2023 7:30

С демского роддома Уфы сняли статус ковидного обсерватора

С роддома в Демском районе Уфы сняли статус ковидного обсерватора
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Демский роддом Уфы лишился статуса ковидного обсерватора и переходит на допандемийный режим работы. Об этом сообщил глава администрации Антон Тарасов. По его словам, медучреждение уже начало принимать рожениц.

- С первого дня августа поступило 17 рожениц. А 7 и 8 августа были уже первые "обычные" дни выписки, - сказал он.

Напомним, что в марте 2020 года роддом в Деме был перепрофилирован под беременных с подтвержденным коронавирусом. За почти три с половиной года пандемии в больницу поступили 3778 женщин и родилось 2225 детей.

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