В фотоловушку национального парка «Башкирия» попал белый медвежонок

Фото: Национальный парк "Башкирия"

Белый медвежонок попал на камеры видеонаблюдения в нацпарке «Башкирия». Животное родилось два года назад от бурых мишек.

Оказалось, что медвежонок - альбинос. В его коже и шерсти выявлен недостаток пигмента меламина. Ученые говорят, что альбинизм встречается не только у людей, но и животных.

- Да, и среди животных такое тоже бывает. Теперь в нацпарке есть свой Умка, - сказали специалисты.

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