Пострадавшему в ДТП 16-летнему жителю Башкирии сделали экстренную трепанацию черепа

Фото: минздрав РБ

В Ишимбайском районе Башкирии 16-летний подросток пострадал в ДТП. Состояние юноши оценивалось как тяжелое и требовало экстренного вмешательства. Бригада Ишимбайской центральной районной больницы провела подростку трепанацию черепа и удалила эпидуральную гематому.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, малейшая задержка в оказании помощи могла стоить юноше жизни.

— Гематома оказывала выраженное смещение и сдавление мозга в черепной коробке, малейшая задержка в оказании помощи могла привести к осложнениям и неблагоприятному исходу. В связи с этим бригадой врачей было принято решение о проведении немедленной операции в ночное время, — проинформировали в ведомстве.

Известно, что сейчас подросток находится в больнице под наблюдением врачей. Ему предстоит реабилитация и лечение.

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