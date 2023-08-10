В Башкирии в ДТП погиб 57-летний водитель «ВАЗ-2109»

Фото: ГИБДД по РБ

В Караидельском районе Башкирии трагически оборвалась жизнь 57-летнего местного жителя. Мужчина за рулем легковушки вылетел в кювет и погиб.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике, смертельная авария произошла на 2 км автодороги Куртлыкуль-Татарский Урюш. Сельчанин не справился с управлением «ВАЗ-2109», вылетел в кювет, отчего машина опрокинулась. Известно, что мужчина не имел водительских прав и не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту случившегося начата проверка.

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