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НовостиПроисшествия10 августа 2023 6:00

В Башкирии в ДТП погиб 57-летний водитель «ВАЗ-2109»

На 2 км автодороги Куртлыкуль-Татарский Урюш 57-летний мужчина умер в аварии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

В Караидельском районе Башкирии трагически оборвалась жизнь 57-летнего местного жителя. Мужчина за рулем легковушки вылетел в кювет и погиб.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике, смертельная авария произошла на 2 км автодороги Куртлыкуль-Татарский Урюш. Сельчанин не справился с управлением «ВАЗ-2109», вылетел в кювет, отчего машина опрокинулась. Известно, что мужчина не имел водительских прав и не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту случившегося начата проверка.

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