Жители Башкирии смогут наблюдать необычное космическое явление

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Башкирии смогут стать свидетелями отдаления Меркурия от Солнца. Это произойдет 10 августа, сообщили в уфимском планетарии.

Астрономы рассказали, что 1 июля планета соединилась со звездой, а после стала отдаляться. Все это время Меркурий не был виден на небосводе из-за близости к Солнцу, а с 1 августа он максимально удалится от Солнца — на 27 градусов, будет в наибольшей восточной элонгации, но и в это время после захода Солнца он будет виден на фоне светлого неба на западе.

У жителей Башкирии будет около получаса, чтобы увидеть планету, но астрономы говорят, что шанс этого невелик.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.