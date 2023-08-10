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НовостиОбщество10 августа 2023 5:29

Под Уфой при загадочных обстоятельствах пропал 32-летний Динар Юнусов

В Башкирии разыскивают пропавшего 32-летнего Динара Юнусова
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан

Фото: Лиза Алерт. Башкортостан

Под Уфой исчез 32-летний Динар Юнусов. Молодой человек ушел из дома несколько дней назад, с тех пор о нем ничего неизвестно. О пропаже мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По их информации, житель деревни Юматово не объявляется с 7 августа. Поиски осложняются тем, что родные не знают, в чем был мужчина в день исчезновения.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные с проседью, карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении Динара Юнусова, просьба звонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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