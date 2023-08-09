В Уфе водитель за рулем Datsun on-DO сбил во дворе 6-летнего мальчика на самокате

Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

Сегодня, 9 августа, около 16 часов в одном из уфимских дворов водитель легковушки сбил 6-летнего ребенка.

Как пояснили в пресс-службе Отдела ГИБДД по Уфе, 45-летний водитель за рулем Datsun on-DO во дворе дома 11/2 по улице Маршала Жукова сбил 6-летнего мальчика. В опубликованном ведомством ролике видно, как ребенок катится на самокате по пешеходной дорожке, когда его сбивает машина.

По данным дорожной полиции Уфы, в результате наезда ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются сотрудники ГИБДД.

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