Здание уфимской мэрии не признали памятником культуры

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Здание уфимской мэрии, где также располагается Горсовет, по результатам экспертизы не признали памятником культуры.

Накануне на официальном портале республики, где публикуются проекты нормативных актов, появилось заключение экспертов о ценности здания уфимской мэрии. По данным документа, который предлагают вынести на общественное обсуждение, госэкспертиза вынесла отрицательное заключение и не признала здание памятником культуры.

Саму экспертизу провели еще в 2022 году. Эксперты отметили, что здание Горсовета было построено в 1959 году по типовому проекту средней школы на 920 мест. Чтобы там могли заседать чиновники, при строительстве здание немного переработали. В заключении специалисты утверждают, что объект не обладает «историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью».

Напомним, в 2017 году здание городской администрации на проспекте Октября попало в список выявленных объектов культурного наследия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.