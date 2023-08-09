В Башкирии на трассе Дюртюли-Бураево полностью перекроют движение

Фото: Рустем Ахунов

Из-за строительства федеральной трассы Казань-Екатеринбург в Башкирии на полтора года перекроют участок дороги между Дюртюлями и Бураево.

Как сообщает в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, с 10 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года будет полностью закрыто движение по дороге Дюртюли-Бураево в районе деревни Крещенка. Населенный пункт находится в 37 километрах от Дюртюлей.

Для удобства автомобилистов власти организовали объезд этого участка и установили предупреждающие знаки.

- При объезде просим быть внимательными и осторожными и соблюдать правила дорожного движения, - написал Владимир Севастьянов.

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