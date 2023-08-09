В Башкирии за взятки осудят бывшего начальника районного отдела миграции

Фото: Рустем Ахунов

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела миграции МВД по Башкирии в Кармаскалинском районе республики.

По данным Следкома по Башкирии, бывшую сотрудницу полиции обвиняют в получении взяток за фиктивную регистрацию нелегальных мигрантов. По версии следствия, он с 2018 по 2020 годы женщина в погонах получила от посредников 147 тысяч рублей и принтер за 5 тысяч рублей взамен на фиктивную регистрацию иностранцев.

Как пояснили в пресс-службе СКР по Башкирии, преступные факты выявили в ходе совместной работы сотрудников ведомства и оперативников ФСБ. В ходе расследования следователи провели обыски по мету работы и проживания экс-начальницы отдела миграции. В дальнейшем женщину уволили из МВД по Башкирии.

На данный момент материалы дела переданы в республиканскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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