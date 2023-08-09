Обнаруженные холерные вибрионы в водоемах Уфы не заразны для человека

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Роспотребнадзоре Башкирии прокомментировали сообщение об обнаруженных в водоемах Уфы и Уфимского района штаммах холеры. По информации ведомства, пробы, взяты на анализ, показали, что вода не является заразной и не представляет угрозы для человека.

- Выявленные вибрионы V. cholerea non-O1/non-O139 относятся к нетоксигенным штаммам холеры, и присутствие их в реках и озерах в летний период фиксируется ежегодно, - объяснили в ведомстве.

В надзорном органе также напомнили, что пробы в реках, озерах и прудах республики берутся с периодичностью раз в 10 дней в период июль-август.

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