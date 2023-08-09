В Башкирии 29 человек, ехавшие на автобусе на экскурсию, попали в ДТП

Фото: ГИБДД по РБ

В Нуримановском районе Башкирии произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает МЧС по республике.

По имеющейся информации, экскурсионный автобус на на 89 км автодороги Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка вылетел в кювет. 44-летний водитель ПАЗа сдавал назад, когда не справился с управлением автобуса и въехал в забор. В момент ДТП в салоне находились 29 человек.

Известно, что пенсионеры приехали на экскурсию по маршруту Караидель - Красный Ключ по программе «Башкирское долголетие».

Администрация района заявила, что пенсионерам будет предоставлен резервный автобус. Пострадавших в аварии нет.

По факту произошедшего начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.