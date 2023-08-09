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НовостиПроисшествия9 августа 2023 11:32

В Башкирии 29 человек, ехавшие на автобусе на экскурсию, попали в ДТП

В Башкирии ехавшие на автобусе на экскурсию пенсионеры попали в ДТП
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

В Нуримановском районе Башкирии произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает МЧС по республике.

По имеющейся информации, экскурсионный автобус на на 89 км автодороги Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка вылетел в кювет. 44-летний водитель ПАЗа сдавал назад, когда не справился с управлением автобуса и въехал в забор. В момент ДТП в салоне находились 29 человек.

Известно, что пенсионеры приехали на экскурсию по маршруту Караидель - Красный Ключ по программе «Башкирское долголетие».

Администрация района заявила, что пенсионерам будет предоставлен резервный автобус. Пострадавших в аварии нет.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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