Более 369,8 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии число заражений ковидом достигло 369 810 случаев. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. За минувшую неделю количество инфицированных коронавирусом выросло на 124 факта.

Вместе с тем, 253 человека победили болезнь и были сняты с медицинского учета. Всего выздоровели за годы пандемии 363 327 человек. В то же время 59 жителей Башкирии оказались на больничной койке: им понадобилась медицинская помощь в условиях стационара.

Смертью закончились 6 102 случая заболевания. Новых смертей за последнюю неделю не зарегистрировано.

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