Остались без квартиры: мошенники выманили у супружеской пары из Уфы более 6,5 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе супружеская пара осталась без квартиры, сбережений и влезла в многомиллионные кредиты из-за уловки мошенников, в которую они попались. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, аферисты действовали по проверенной схеме. Они убедили уфимца, что на него пытаются оформить кредит.

Незнакомец, позвонивший мужчине, заявил, что ему необходимо оформить «встречный кредит» и перевести деньги на «безопасный счет». Согласившись на условия, мужчина отправился в банк, где оформил кредит на сумму в 700 тысяч рублей и отправил деньги на продиктованный счет афериста. Около банкоматов уфимца пытались остановить сотрудники МВД, однако собеседник убедил мужчину просто отойти от аппарата. По такой схеме мужчина оформил и отправил мошенникам три миллиона рублей.

Но на этом преступники не остановились. Теперь они стали убеждать уфимца, что его недвижимость под угрозой. Лжесотрудник банка заявил, что мужчине необходимо продать квартиру и перевести деньги на очередной «безопасный счет». Недвижимость потерпевший продал за 3,5 млн рублей. Все деньги он отправил мошенникам.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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