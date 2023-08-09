В Башкирии прогнозируется чрезвычайная пожароопасность

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии 10 августа ожидается 31-градусная жара. Об этом сообщает МЧС по республике. По информации ведомства, в регионе прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Особенно опасная ситуация складывается на юго-востоке Башкирии.

В четверг также ожидается ухудшение видимости на дорогах до 500 метров из-за тумана.

- Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°, днем +26, +31°, - сообщает Башгидромет.

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