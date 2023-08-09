В Башкирии 42-летний мужчина бросил своего сына и пропал без вести

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В Кумертау 42-летний отец признан без вести пропавшим. Его сын, которому он задолжал алименты, теперь будет получать пенсию по потере кормильца. Об этом рассказали в УФССП по Башкирии.

По информации приставов, мужчина, который находится в розыске с 2021 года, бросил своего ребенка, когда тот был маленький, не помогал материально и никак не участвовал в жизни мальчика. Тогда мама ребенка подала на алименты.

Приставы приняли все меры по розыску алиментщика, однако он будто провалился сквозь землю: мужчина границу не пересекал, в местах лишения свободы не находится, абонентом операторов сотовой связи не является, к уголовной и административной ответственности не привлекался, сведений о его смерти нет.

Через суд женщина добилась признания отца ребенка без вести пропавшим. Теперь мальчик будет получать пенсию ежемесячно.

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