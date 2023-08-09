В Уфе на реке Белой обнаружили нефтяные разливы

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На воде - масляные пятна, на берегу - мертвая рыба. Такие сообщения появились в соцсетях в минувшие выходные в уфимских группах. По словам некоторых горожан, на Белой видели разливы нефти, которые погубили рыбу. Однако данная информация не была подтверждена спасателями, которые выехали на место предполагаемого ЧП.

Как сообщает УГЗ Уфы, прибывшие специалисты не обнаружили ни пятен, ни мертвых животных на берегу Белой, но 9 августа спасатели вновь выехали на участок водоема и увидели, что кто-то установил боновое заграждение, а также загрязнение почвы нефтепродуктами.

Горожан просят сообщать о подобных случаях по номеру телефону 279-90-00 или 112.

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