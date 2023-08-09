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НовостиОбщество9 августа 2023 10:00

В Уфе на реке Белой обнаружили нефтяные разливы

В соцсетях появились сообщения о том, что на участке реки Белой видны масляные пятна
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

На воде - масляные пятна, на берегу - мертвая рыба. Такие сообщения появились в соцсетях в минувшие выходные в уфимских группах. По словам некоторых горожан, на Белой видели разливы нефти, которые погубили рыбу. Однако данная информация не была подтверждена спасателями, которые выехали на место предполагаемого ЧП.

Как сообщает УГЗ Уфы, прибывшие специалисты не обнаружили ни пятен, ни мертвых животных на берегу Белой, но 9 августа спасатели вновь выехали на участок водоема и увидели, что кто-то установил боновое заграждение, а также загрязнение почвы нефтепродуктами.

Горожан просят сообщать о подобных случаях по номеру телефону 279-90-00 или 112.

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