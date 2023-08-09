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НовостиОбщество9 августа 2023 9:29

Жителей Башкирии предупредили об ограничениях на трассе М-5 «Урал»

Минтранс Башкирии: на трассе М-5 «Урал» ограничат движение
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На трассе М-5 «Урал» завтра, 10 августа, на время буровзрывных работ введут ограничение движения

На трассе М-5 «Урал» завтра, 10 августа, на время буровзрывных работ введут ограничение движения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» вводят ограничение движения. Об этом предупреждает минтранс Башкирии. Это связано с буровзрывными работами.

По информации ведомства, в четверг, 10 августа, с 9 до 10 часов закрывается участок от 1565 км до 1576 км в Ашинском районе области. Для владельцев легковых авто будет доступен объезд данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша - Миньяр - Сим, однако фуры и автобусы воспользоваться этим путем не смогут.

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