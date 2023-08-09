Фестиваль «Башкирская лошадь» пройдет с 11 по 13 августа в Баймакском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Баймакском районе Башкирии на озере Графское пройдет трехдневный фестиваль «Башҡорт аты». Стала известна программа мероприятия.

Так, 11 августа, состоятся конные соревнования. Отбор конкурсантов состоится в трех номинациях. Затем участников фестиваля ждет концерт.

В субботу, 12 августа, запланированы конные скачки и игры, парад лошадей, выставка ремесленников и народных промыслов, ярмарка сельскохозяйственных товаропроизводителей республики. Вечером для гостей вновь организуют со звездами башкирской эстрады. Свои песни исполнят Фидан Гафаров, Расуль Карабулатов, Вильдан Яруллин, Артур Туктагулов и многие другие.

Полную программу можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

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