Сбил насмерть и уехал: в Башкирии под колесами легковушки трагически погиб молодой мужчина

Фото: ГИБДД по РБ

В Абзелиловском районе Башкирии трагически оборвалась жизнь 44-летнего мужчины. Он погиб под колесами «Рено Логан», за рулем которого был 59-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, авария произошла на 268 км дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Изначально мужчина скрылся с места ДТП, но через два часа вернулся. В это время медики пытались спасти пешехода, но он умер у них на руках в карете скорой помощи.

По факту произошедшего начато расследование.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.