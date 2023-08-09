Самыми востребованными профессиями в Башкирии стали весовщик и аккумуляторщик

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, какие профессии в Башкирии являются самыми востребованными. Как следует из распоряжения правительства, в которое внес изменения глава региона Радий Хабиров, наиболее актуальными вакансиями являются профессии аккумуляторщика, весовщика, водителя автомобиля и погрузчика.

В списке также названы газорезчик, заточник, комплектовщик, машинист, монтажник. Большой спрос в республике сложился и на таких работников, как программист, плотник, швея, слесарь, штукатур, электросварщик.

В документе также говорится, что больше всего потребность в новых сотрудниках испытывают такие предприятия, как «Кристалл», «Автопласт», «Белорецкий металлургический комбинат», «НефАЗ», Салаватский химзавод, БСК, БЭТО, «Уфаоргсинтез».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.