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НовостиОбщество9 августа 2023 5:30

В Уфе дом 1939 года на Новомостовой признали памятником архитектуры

Здание 1939 года на ул. Новомостовой в Уфе признали памятником архитектуры
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

Уфимский дом на улице Новомостовая, 25 признан памятником архитектуры. Это следует из приказа Башкультнаследия. Ранее здесь находилось главное управление рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел Башкирской АССР.

Согласно документу, дому присвоен статус памятника регионального значения.

Здание представляет собой трехэтажную постройку площадью более 600 кв. метров. Построен дом был в 1939 году.

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