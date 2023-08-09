В Уфе дом 1939 года на Новомостовой признали памятником архитектуры

Фото: 2ГИС

Уфимский дом на улице Новомостовая, 25 признан памятником архитектуры. Это следует из приказа Башкультнаследия. Ранее здесь находилось главное управление рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел Башкирской АССР.

Согласно документу, дому присвоен статус памятника регионального значения.

Здание представляет собой трехэтажную постройку площадью более 600 кв. метров. Построен дом был в 1939 году.

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