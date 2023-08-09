В Башкирии нашли живой потерявшуюся семью из Оренбургской области

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии потерялся отец с двумя дочерьми. Семья приехала из Оренбургской области, чтобы посетить водопад «Гадельша», однако по пути к нему заблудилась. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитете РБ по ЧС.

- 57-летний мужчина и его дочери 30 и 20 лет заблудились и пробыли в лесу всю ночь прежде, чем позвонить в экстренные службы, - уточнили в ведомстве.

Найти семью удалось быстро, спасатели уточнили лишь их координаты. Из Баймакского района Башкирии потерявшихся эвакуировали в Сибай, а уже оттуда они доехали на такси до своего авто.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.